Asaltante roba unidad a taxista y sufre accidente en La Ceiba

LA CEIBA, HONDURAS

“Lo subí en el parque y después me dijo que me metiera en un callejón por el cementerio. Me negué y me dijo que me mataría”, contó el taxista a un medio de comunicación local.

“Te querés morir”, le advirtió el malhechor al empleado del transporte de Taxi, quien agregó que, cuando arribó del automotor, dejó el freno de mano activado.

Como obra de castigo de divino, a pocos metros de donde había perpetrado el robo, el delincuente perdió el control del carro y volcó a la altura del puente sobre el estero.

El taxista salió ileso del intento de asalto, mientras que el facineroso sufrió lesiones producto del accidente, pero estas no le impidieron que huyera de la escena.