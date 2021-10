Un migrante hondureño llamado Yery Noel Medina Ulloa (23) está siendo acusado de asesinar a un hombre que lo recibió cuando llegó a los Estados Unidos.

El joven entró al país con una identidad falsa y bajo el nombre de Reynel Hernández (17). El procesado es originario de Jutiquile, Olancho, oriente del país.

Su madre Wendy Florencia Ulloa relató que Reynel fue arrestado el pasado 06 de octubre por la Oficina del Sheriff de Jacksonville, Florida, tras confesar que había matado al hombre que lo acogió y le ayudó a ingresar como indocumentado a Estados Unidos. El hecho se produjo en el bloque 10000 de Lone Star Road.

“A mí me han dicho que cuando lo hallaron ensangrentado, él lloraba y lloraba, les decía ´lo maté, lo maté´, él mismo los llevó (a la Policía)’, comentó al noticiero Univisión mientras lloraba.

“Cuando él entró a Estados Unidos me dijo ´mami, no me metí con mi nombre, me fui con el nombre de otra persona,´ porque allí mismo en el albergue los ayudaron’, añadió.

Su hijo, tras ser tratado como menor de edad, fue trasladado a un albergue y luego fue acogido por su patrocinador. “Por teléfono él me lo pasó una vez y me dijo ´mami, él es mi tío Fran, con él vivo y no se preocupe que él me trata como un hijo´, así fue”, recordó la aconjogada madre.

Tras su aprehensión, las autoridades de investigación descubrieron la verdadera identidad del hondureño, quien enfrentaría una pena más dura.