Por enemistad mataron a cinco personas en aldea de San Jerónimo

San Jerónimo

Una enemistad, según agentes de la Policía de Investigación, es la principal hipótesis en la muerte de cinco personas y otra que resultó herida en este municipio.

El múltiple crimen se registró al filo de la 1:20 am de ayer en una vivienda de bajareque y láminas de zinc en la comunidad de Las Tejas de San Jerónimo.

Personas armadas irrumpieron la humilde vivienda donde dormían siete personas, entre ellos niños. En el lugar murieron dos mujeres y dos hombres, y un niño de seis años expiró cuando era trasladado al hospital Santa Teresa de Comayagua.

Las víctimas fueron identificadas como Alexander Daly Alvarado Guzmán (de 29 años), Meylin Roccely Martínez Chávez (de 16), José Arnaldo Alvarado Guzmán (de 44) y Juana Guzmán.

Joel Guzmán (de 6 años) murió cuando era trasladado al centro asistencial. En el mortal ataque logró sobrevivir Adonay Ventura, quien resultó herido y trasladado al hospital. Se informó que un niño recién nacido, hijo de Meylin Roccely, también sobrevivió al hecho criminal.

Informes extraoficiales establecen que los criminales buscaban a José Arnaldo Alvarado Guzmán, a quien se le supone responsable de haber participado en varios crímenes en la zona. Sin embargo, esos extremos son investigados por un equipo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) asignados al caso.

Relato

Johana Contreras, hija de doña Juana Guzmán y madre del pequeño Joel, contó que ella escuchó el primer disparo y decidió bajar hasta la casa de su madre para ver qué había pasado, pero cuando iba en camino comenzaron a disparar más y decidió regresar.

“Con el primer disparo que escuché me vine para acá abajo, pensé que solo iba a ser uno, pero no, fueron un montón”, dijo muy consternada. Las casas en la aldea no están muy cerca.

“Ellos no tenían problemas porque mis hermanos se dedicaban a trabajar en un vivero allá al otro lado”, aseguró la joven mujer.

Recordó que hace unas semanas uno de sus hermanos había tenido un problema por las bebidas y terminó herido en una riña.

“Tuvo un problema, pero hace días, ya estaba todo calmado.

Él siempre que bebía terminaba peleando”, aseveró. Johana asegura que “no se escuchó ninguna moto ni carro” en la zona que alertara sobre la llegada de las personas que le quitaron la vida a cinco miembros de su familia. También contó que cuando iba bajando hacia la casa de su madre observó al menos cinco hombres que estaban cerca de la vivienda y que ellos pudieron haber perpetrado el múltiple homicidio.

La mujer relató que hace dos días enterró a su esposo, quien también fue asesinado a balazos en la zona. “Hace poco enterré a mi marido, a él le dispararon con escopeta”.

Los cuerpos fueron llevados casi en horas del mediodía a la morgue de la capital para las respectivas autopsias.