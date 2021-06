Más de 90 detenidos en el norte de Honduras por irrespetar toque de queda

San Pedro Sula, Honduras.



Autoridades de la Policía Nacional recuerdan a la población hondureña que el toque de queda establecido en el decreto PCM 069-2021 sigue vigente en todo el territorio nacional y debe respetarse.

En los últimos días se ha dado la detención de más de 90 personas en el departamento de Cortés, especialmente en ciudades como San Pedro Sula y alrededores por no cumplir con la normativa de circulación establecido, informó la Policía Nacional.

"Se han implementado vario operativos y saturaciones, esto para prevenir la comisión de faltas y delitos en diferentes sectores de Cortés", detallaron elementos del distrito 5-1 de la Unidad Departamental de la Policía, número 5.

Reiteraron que se intensificará los operativos para darle detención a personas que no cumplan con la ley.

Las 90 personas detenidas fueron puestos a la orden del Juzgado Municipal de Justicia para continuar con el procedimiento correspondiente a ley.



Toque de queda vigente



El pasado 27 de junio, las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) extendió el toque de queda hasta el 11 de julio.

De 10:00 am a 5:00 am, los hondureños no deben circular en ningún espacio público del país debido a las restricciones con el fin de salvaguardar sus vidas del contagio del coronavirus.

Según las medidas establecidas, los centros comerciales no deben superar el 50% de su capacidad establecida para cual serán vigilados por las autoridades.

Además, se prohíbe el funcionamiento de bares, cines, teatros, gimnasios, complejos deportivos, centros de convenciones, escuelas, colegios, universidades y reuniones de más de 10 personas a menos que tengan permisos bajo la modalidad de pilotajes.

"Unicamente pueden circular en horario no permitido, las personas que atienden las actividades de seguridad, salud, emergencia, transporte público por motivos de salud humanitarios y el contratado por las empresas que están dentro de las excepciones para movilizar trabajadores, transporte de carga pesada, energia y telecomunicaciones", cita el comunicado.