Ingeniero desaparece luego de salir de su casa en San Pedro Sula

San Pedro Sula.



Luego de tres días de no saber de su paradero, familiares del ingeniero en Sistemas Josué Emanuel Rivera Castellanos (de 32 años) están angustiados por su desaparición.



Rivera Castellanos, dueño de una empresa proveedora de Intenet, salió de su casa el lunes 29 de marzo en su pick up doble cabina, color plateado.



Parientes indicaron que luego de que no llegó a su casa comenzaron a llamarlo y otro hombre contestó una vez.



Josué Emanuel tiene una altura aproximada de 1.80 metros y el vehículo en el que se conducía era un Hilux con placas PBV 2889.



Los familiares piden a las personas que lo hallan visto se comuniquen a los números 9882-2729 y 9977-7028.