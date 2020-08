Parientes denuncian la desaparición de dos jóvenes en Chamelecón

San Pedro Sula, Honduras.

Los parientes de dos jóvenes denunciaron ayer que se hallan desaparecidos luego de que supuestamente unos agentes de la Policía Preventiva los fueran a sacar de una casa en la colonia Ebenezer, del sector Chamelecón.

A los desaparecidos los identificaron sus parientes como Ángel Gabriel Muñoz (de 18 años) y Óscar Daniel Vásquez (de 16 años), quienes son amigos y vecinos. Conforme a lo manifestado por los denunciantes, el viernes a eso de las 5:00 pm los dos adolescentes se encontraban en la casa de Muñoz.

Relataron que Óscar Daniel acababa de salir de bañarse y de repente llegaron unos policías en una patrulla e irrumpieron en la casa.

Los uniformados agarraron por la fuerza al joven, que andaba en bóxer y descalzo, y así lo sacaron del inmueble y lo subieron a una patrulla. También sacaron de la vivienda al otro joven, ángel Gabriel Espinal, quien en esos momentos iba entrando al baño. Juana Francisca Andrade, tía de ángel Gabriel, dijo que ella estaba en la casa cuando los policías se llevaron a los dos amigos. “Ellos (los policías) me dijeron que yo era sinvergüenza y tapadera de ellos (los jóvenes)”, expresó Andrade. Karla Vásquez, madre de Óscar Daniel, denunció que quien sacó a su hijo y a su amigo de la casa fue la Policía Preventiva.

Dijo que a ella le dijeron por teléfono que la Policía se estaba llevando a los dos muchachos y de inmediato salió de su vivienda y miró que los llevaban en la patrulla rumbo a la posta de Chamelecón.

“Cuando yo llegué a la posta me dijeron que allí no les habían reportado nada y que la patrulla en ningún momento llevaba gente”, expresó Vásquez. Indicó que desde ese momento no saben nada de su hijo y su amigo y “llevamos cuatro días buscándolos y no sabemos nada de ellos”. El vocero de la Policía, Adolfo Ordóñez, expresó que las autoridades de Chamelecón no detuvieron a los jóvenes y manifestó que investigan el desaparecimiento de los dos amigos.