Matan a transportista y directivo del Victoria en La Ceiba

La Ceiba.



Un transportista y su amigo fueron asesinados de varios balazos la mañana de este lunes en La Ceiba, Atlántida.



Las víctimas son Lesvin Martínez, reconocido dirigente del sector Transporte en La Ceiba y directivo del club de fútbol Victoria, y Samuel Wesly, originario de Roatán.



El doble crimen se registró en el barrio La Isla, a la orilla de la playa. Los hombres se encontraban en un carro tipo pick up azul cuando les hicieron varios disparos con armas de fuego.



Vecinos cercanos al lugar dijeron a la Policía que el vehículo estaba estacionado desde las 5:00 am, pero que no vieron a las personas que cometieron el crimen.



Al lugar llegó una patrulla de la Policía Nacional para acordonar la escena del crimen y esperar la llegada de Medicina Forense para el levantamiento legal de los cadáveres.

Fotografía en vida de Lesvin Martínez, era transportista y el mayor aportante del equipo Vida de La Ceiba.