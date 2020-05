Supuestos vándalos queman restaurante en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Entre las llamas amanecieron este sábado las estructuras del restaurante Irka, ubicado en el barrio Paz Barahona de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Miembros del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad llegaron hasta el lugar para sofocar el fuego, pero acabó consumiendo todo el establecimiento.

Irka, que estaba ubicado exactamente en la 10-12 calle y 12 avenida del populoso barrio Paz Barahona, ofrecía comida típica en medio de un ambiente fresco, pues estaba rodeado completamente de plantas.

Los dueños de este establecimiento explicaron en redes sociales que el restaurante fue víctima de vandalismo, ya que desde hace un tiempo mantenían cerrado el lugar.

"Decidimos cerrar porque ya no quedaba ni para pagarle a los empleados que con tanto amor se quedaron hasta que este barco ya no pudo seguir navegando. Durante este proceso se metieron a robar, se llevaron hasta los baños. La policía capturó a dos personas, pero los dejaron en libertad 24 horas después. Hoy somos víctima nuevamente del vandalismo, quemaron lo que quedaba".

También explicaron que durante varios años intentaron sacar adelante el negocio, pero se encontraron con muchos obstáculos. "Siete años hemos luchado contra viento y marea tratando de promover trabajos, un sustento, resaltar nuestra cultura; la gastronomía, artesanías y nuestras plantas. Pero no podíamos con la delincuencia, con la falta de oportunidad, tocábamos las puertas para pedir permisos de diferentes índoles y siempre había un muro con el que topábamos y mirábamos otros que con mucha facilidad los conseguían. Pasó que las cuentas se nos iban subiendo por gastos, préstamos, impuestos, etcétera. Tocamos puertas y no nos dieron la oportunidad. Mi corazón siente mucho dolor e impotencia de no solo ver así a Irka, sino a mi país también", dice el texto que ya circula en redes sociales.

Este hecho ocurrió en medio de la cuarentena por coronavirus que afecta a Honduras y el mundo.

El restaurante Irka se caracterizaba por estar rodeado de plantas y brindar un espacio de naturaleza en la capital industrial.