Matan a esposos dueños de una hacienda en Colón

Colón.

Cuando acababan de despertarse para iniciar su jornada diaria, una pareja de esposos fue asesinada a balazos por criminales que los atacaron dentro de su hacienda.

El hecho violento ocurrió ayer a eso de las 6:35 am en una propiedad privada de la aldea Mata de Guineo, en el municipio de Bonito Oriental, hasta donde llegaron dos hombres que sin mediar palabras cometieron el doble crimen.

La víctimas fueron identificadas por sus familiares como Nelson Lemus Marques (de 42 años) y su esposa María Marta Rivas Rodríguez (de 57).

En el ataque resultó herido de varios balazos un trabajador de la finca, por lo que fue trasladado de emergencia a un centro médico de La Ceiba.

Lemus Marques fue atacado cuando estaba en el corral de su ganado, la mujer al escuchar los disparos salió corriendo de su casa para alertar a su esposo, pero lamentablemente lo encontró tirado en el suelo.

Uno de los criminales al ver a la mujer le disparó y cayó en el portón de la propiedad. Los vecinos y familiares que llegaron al lugar estaban alarmados porque no encontraron ningún motivo para el doble asesinato, ya que describieron a la pareja como personas trabajadoras y aseguraron que no se metían con nadie. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron a la escena del crimen y en principio informaron que el motivo del hecho violento podría ser por enemistades personales; no obstante, continúan con las investigaciones del caso.