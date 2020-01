La Policía investiga como crimen pasional asesinato de dos jóvenes

LA CEIBA.

Una amistad o una supuesta relación sentimental prohibida le habría costado la vida a Miguel Ebans Espinoza (de 20 años), según investigaciones de la Policía en esta ciudad.

El joven fue acribillado a balazos la noche del martes en el barrio Solares Nuevos, de La Ceiba.Ebans Espinoza se conducía en un turismo junto a su madre y una hermana. Esta última resultó con un rozón de bala en la cabeza.

En el carro también iban dos mujeres más que trabajan con la familia y un jovencito, quienes salieron ilesos.

La víctima regresaba del velorio de su amiga Elba Wood (de 21), quien fue asesinada una noche antes en la colonia Pradera 2.

Cuando Ebans Espinoza había recorrido dos cuadras, viniendo del semáforo de la 14 de Julio por la 13 calle con rumbo al barrio Mejía, una cuadra antes del Ministerio Público, un pick up se le atravesó y los ocupantes comenzaron a dispararle.

Herido intentó retroceder el carro, pero se subió al área verde y ahí aprovecharon para rematarlo.

Sobre el joven 1-La familia de Miguel Ebans dice que se fortalece dejándole su muerte a Dios, ya que no creen en la justicia terrenal.

2-Miguel Ebans fue velado durante la mañana de ayer con la presencia de múltiples amistades. A las 4:00 pm fue sepultado en el cementerio de barrio Mejía.

3-El próximo 30 de enero, el joven ceibeño cumpliría 21 años. Su familia le tenía preparada una fiesta para celebrar su aniversario. Era estudiante del Curla.

El joven era nieto de Samuel Espinoza, expresidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida (Agaa), pero lo consideraba como su hijo, ya que residía con él en el barrio Mejía.

Don Samuel comentó que nunca se enteró de que su nieto tuviera enemigos. “Era un buen muchacho, lo conocía muy bien. Lo educamos y lamentamos que le hayan quitado la vida. El domingo estuve hablando mucho con él sobre sus proyectos”. Contó que su hijo se quedaba a dormir donde la mamá que era vecina de la muchacha que mataron, solo los dividía el solar.

“Había una amistad de vecinos, la joven era buena gente. Hay muchas versiones, por las fotografías que se publicaron juntos y la gente saca conclusiones. Yo no puedo decir si ellos tenían una relación íntima, lo ignoro porque no me consta”, aseguró don Samuel.

El cuerpo del joven quedó en el asiento del carro que conducía.

Indagaciones

José Mejía, jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), dijo en el asesinato de los jóvenes se siguen varias conjeturas. “Tenemos algunas hipótesis, pero sí podemos asegurar que la más fuerte es un conflicto pasional. La muerte del muchacho pudo haberse tratado por relaciones personales con la joven.

Según la búsqueda que se ha hecho y las comparaciones, se estima que los jóvenes tenían una cierta relación. Vamos a seguir investigando para ver qué tipo de relación”.

Se conoció que el esposo de Elba Wood está preso en El Pozo.

Miguel Ebans estudiaba Agronomía en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (Curla), ya que quería ayudar a su abuelo con los trabajos en la hacienda y atender el ganado.Un gran seguidor del Real Madrid y apasionado de la música, incluso cantaba con un grupo musical aficionado de La Ceiba.