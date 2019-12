Niño asesinado rogó a su tío que se lo llevara de su casa

SAN LORENZO.

Un profundo dolor embarga a la familia de Kevin Alejandro López Castillo (de 5 años), quien murió estrangulado, según informe preliminar.

Ayer fue el sepelio del menor, y su tío Franklin Castillo contó que este le había pedido que lo llevara a vivir con él.

Fue la mamá del pequeño, Ondina López (de 21), quien encontró el lunes el cuerpo con rastros de haber sido abusado sexualmente, luego de volver de un control de embarazo. Kevin vivía con su mamá y la pareja sentimental de su abuelo materno en la colonia Justa María de San Lorenzo, donde ocurrió el asesinato y donde también compartía casa con su padrastro.

“Cuando me pidió que me lo llevara se le rodaron las lágrimas. Yo le pregunté por qué me decía eso y fue cuando su mamá me dijo que me lo traería el lunes para que pasara el cumpleaños (de Kevin) con nosotros, por lo que yo le dije al niño que hiciera caso sin esperar que esto le sucedería”, comentó.

Castillo pidió a las autoridades policiales que el asesinato del menor no quede en la impunidad.

“Nos dijeron que habían detenido al padrastro y a la pareja de mi papá, pero que en la noche la habían dejado libre. Ella tiene que responder, porque el niño quedó bajo su cuidado y luego apareció muerto”.