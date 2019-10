Tres accidentes dejan 27 heridos en inicio de feriado

Tegucialpa, Honduras.

El inicio oficial del feriado de la Semana Morazánica comenzó con accidentes.

Ayer se registraron tres percances viales en diferentes partes del país en los que salieron lesionadas al menos 27 personas.

Afortunadamente, las imprudencias y el exceso de velocidad no cobraron ninguna vida; no obstante, las personas que resultaron con fuertes golpes y que fueron hospitalizadas no podrán disfrutar su descanso.

El primer incidente ocurrió a inmediaciones de la comunidad de La Herradura, Guaimaca, Francisco Morazán, entre un autobús de la ruta urbana, lleno de pasajeros, y una rastra cargada de troncos de madera. Este accidente sucedió alrededor de las 8:40 am.

Producto de ese fuerte encontronazo resultaron afectadas 15 personas.

Ambulancias de la Cruz Roja llegaron para prestar los primeros auxilios a los heridos y trasladarlos al hospital. Nueve personas fueron ingresadas en la emergencia del Hospital Escuela (HE).

De esa cantidad, cuatro son adultos y cinco menores. Los pacientes adultos fueron identificados como Carmen Solís (de 84 años), Gleidy Rubio (de 31), Sandra Velásquez (de 47) y Sindy Cruz (de 30).

Tanto los menores como los adultos se encuentran estables.

Según el relato de pasajeros del autobús, el conductor iba a exceso de velocidad. Ambos vehículos se conducían del departamento de Olancho a Tegucigalpa.

En Naco, Cortés, se reportó un accidente entre un microbús y un camión. De ese percance resultaron nueve personas lesionadas que fueron trasladas a centros asistenciales.

En horas de la tarde se reportó una colisión entre un turismo y un camión.

El accidente ocurrió en el kilómetro 95 de la carrera CA-5 a inmediaciones de la Cuesta de la Virgen.