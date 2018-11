Declaran culpable de parricidio y asesinato a Laura Knight

San Pedro Sula, Honduras.

De rodillas ante el Tribunal de Sentencia, Carmenza Valenzuela, madre del ahora occiso Saíd Alfredo Castrillo, dio gracias a Dios y a la justicia hondureña al escuchar el fallo donde el Tribunal de Sentencia declaró culpable y autora intelectual de los delitos de parricidio y asesinato a Laura Knight Rodríguez.

“Gracias padre, gracias señor, yo no mentí, hace cinco años y ocho meses me lo mataron, hoy descansa en paz, estoy satisfecha con Dios y con el Ministerio Público, aunque con esto no vamos a revivir a Saíd, pero quiero encontrar paz en mi corazón, quisieron ensuciar su memoria con narcotráfico, pero quedó comprobado que somos familias honradas”, dijo la madre del ahora occiso.

Valenzuela agregó que “no tenemos enemigos, si a mí, a mis hijos o familia nos pasa algo son ellos, porque nosotros no buscamos venganza, hemos perseguido justicia”.

Laura Knight estaba imputada por los delitos de parricidio en perjuicio de su esposo el abogado Saíd Alfredo Castrillo Valenzuela y por el asesinato de Fernando Sanabria Díaz, de nacionalidad colombiana.

Antecedentes.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 23 de marzo de 2013, en la colonia Gracias a Dios, en San Pedro Sula.

Durante el juicio oral y público hubo 29 pruebas evacuadas como ser: 11 documentales, ocho periciales y ocho testificales, además de evidencias físicas como un teléfono celular, cuchillo, portacuchillos, DVR, una sábana, un cobertor ensangrentado y un video contenido en el DVR aportados por la Fiscalía, quienes en común con la defensa realizaron la inspección judicial en la vivienda y lugar del doble crimen. Además se incluyeron las actas de diligencias policiales y soportes fotográficos de redes sociales, y la intervención y vaciado de 17 teléfonos.

Knight sufrirá la pena de 30 a 40 años de reclusión por el delito de parricidio, y por el delito de asesinato la ley establece una pena de 20 a 30 años de reclusión.

Alejandro Castrillo, padre de Saíd, relató que perdió uno de sus cuatro hijos, “siempre pedimos justicia porque teníamos fe en el profesionalismo del Ministerio Público, en todo momento confiamos en Dios, no estoy alegre porque el vacío no lo llena nada, pero por lo menos se hizo justicia”.

Por el caso ya fue condenado a 50 años de prisión Nadab Elí Mejía Coca, supuesto amante de Knight, quien junto con la mujer, según el Ministerio Público, cometieron el doble crimen.

Laura Knight fue remitida al Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas) en Támara.