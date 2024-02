Carlos III se “encuentra muy bien dadas las circunstancias”, afirma Camila

Padre e hijo estuvieron juntos durante 30 minutos en la residencia londinense de Clarence House, y la opinión pública británica se preguntaba si, aprovechando el viaje, los dos hermanos se reunirían, pese a su relación distante.

“Fuentes cercanas al príncipe William dejaron claro que no se reuniría con su hermano. Se cree que no han hablado durante más de un año y William no está dispuesto a abrirle una puerta a su hermano”, señaló el diario The Times.

Según la prensa, al final no hubo encuentro. Tras un viaje relámpago de una jornada, Harry fue visto el miércoles por la tarde en el aeropuerto londinense de Heathrow.

El duque de Sussex se mostró sonriente y relajado poco antes de dejar Londres.

Según la última encuesta de la sociedad Yougov, Guillermo es el más popular entre los miembros vivos de la familia real, solo superado por la fallecida Isabel II, mientras Carlos III ocupa el sexto lugar y Harry el duodécimo.

El primogénito del rey deberá soportar la presión de ser el centro de los focos durante las próximas semanas o meses, mientras dura el tratamiento de su padre.