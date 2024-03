El príncipe William apoyó los deseos de Kate de hacer público su diagnóstico de cáncer

El príncipe William apoyó plenamente los deseos de su esposa Kate Middleton de hacer público su diagnóstico de cáncer.

Kate, princesa de Gales, de 42 años, anunció la semana pasada que le habían diagnosticado cáncer y que actualmente está recibiendo quimioterapia y el esposo de Kate, William, de 41 años, está ‘orgulloso de su coraje y fuerza’.

Una fuente dijo al periódico The Sunday Times: ’Fue su decisión, no fue resentida y él la apoyó plenamente’.Y una segunda fuente le dijo al periódico The Telegraph: ’[William] está extremadamente orgulloso de su esposa por el coraje y la fuerza que ha demostrado no sólo esta semana, sino desde su cirugía en enero’.

Mientras tanto, la pareja, quien tiene hijos juntos, al príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, está ‘enormemente conmovida’ por el gran amor y el apoyo del público tras su diagnóstico.