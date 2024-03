Camila Davadí, Miss Teenager Universe: “Hay que tener disciplina y creer en uno mismo”

Tras su victoria en el país asiático, Davadí se reunió con medios de comunicacióm, amigos, familiares y excompañeras de la escuela de danza Censea en un “Meet and Greet” que se llevó a cabo en Isabella Boutique Hotel.

CD: Así es. Yo desde los 16 años vengo con esa aventura que son los certámenes de belleza, que me han ayudado a retarme a mi misma. Y pues me han ayudado para estar aquí con ustedes compartiendo un logro para nuestra Honduras .

CD: Le doy muchísimas gracias a mi director, Luis F. Rodríguez, que fue quien confió en mí, me dio la oportunidad y me delegó como primera candidata para poder participar en la primera edición de este certamen que se llevó a cabo en Bali, Indonesia. Ha sido sin duda alguna una experiencia única, que siempre voy a estar agradecida con mi organización y con todos ustedes por el apoyo. Y claro, también con la organización internacional y con mi directora, Rachel.

CD: Ha sido una experiencia sin duda alguna que me ha ayudado a crecer personal y espiritualmente, ya que ha sido un reto y los retos nos ayudan a nosotros a ir subiendo de nivel, y aprendiendo de cada etapa.

P: ¿Cómo fue esta experiencia Camila? Sabemos que es un honor que una hondureña no solo nos representara, sino que haya ganado este certamen.

CD: Bueno, esto me ha aportado mucho a mí.Sí, esto es una disciplina. Y lo primordial, que es también un consejo que yo le doy a toda la juventud y a todo el público en general, es que aprendamos a confiar en nosotros mismos y en nuestras capacidades, porque somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos en la vida. El mundo es grande y nuestros sueños también pueden serlo.

P. ¿ Qué aprendizaje has obtenido a través de todos estos años participando en tantos concursos de belleza?

CD: Bueno, yo desde muy pequeñita, desde los 6 años, mi pasión por la danza comenzó y fue creciendo con el paso del tiempo. Puedo decir que ser bailarina forma parte de mí. Es algo que disfruto, es una pasión que va conmigo en todo momento. Y bueno, esto también me ha ayudado a poder incursionar en el mundo de la moda.

P. - ¿Te gustaría seguir participando en otros certámenes de belleza? ¿Cuál es tu mayor sueño en este aspecto?

CD: Claro que sí, bueno por los momentos estoy más que realizada. Este ha sido un sueño hecho realidad, poder obtener un título internacional en un certamen de belleza. Poder ser Miss Teenager Universe 2024. Y claro que sí, no descarto alguna posibilidad en el futuro de poder seguir representando a Honduras, ya que también igual con la danza he tenido la oportunidad de salir y poner a Honduras en lo alto, lo cual me llena de mucho orgullo porque, como les digo, Honduras tiene mucho que ofrecer.

P. ¿Qué le aconsejarías a todas esas jovencitas que desean incursionar en el mundo de los certámenes de belleza?

CD: Si tienen este sueño nunca lo dejen ir, pero hay que trabajar bastante para que se haga realidad. También hay que sacarle mucho provecho a nuestra juventud, que es la edad de oro y que crean siempre en sí mismas.

P. ¿A cuál reina de belleza hondureña admiras, y por qué?

CD: En específico destaco como un ejemplo de inspiración a Rebeca Rodríguez, Miss Honduras Universe 2022. Ambas coincidimos en edad, pero en general las admiro a todas porque este proceso no es fácil.