ESTADOS UNIDOS.

La duquesa de Sussex, esposa del príncipe Harry, se ha disculpado ante el Tribunal Superior de Londres por haber “olvidado” que pidió a un ex ayudante que diera instrucciones a los autores de una biografía no autorizada sobre ella y su marido.

Meghan Markle (40) presentó las disculpas y negó que tuviera intención de confundir a la corte tras celebrarse el miércoles una vista de apelación sobre un caso de privacidad. En esa audiencia, se reveló que una persona que trabajaba como portavoz para la duquesa había dado información a los autores del libro biográfico Finding Freedom.

Según el ex portavoz de la esposa de Harry, Jason Knauf, Meghan le informó sobre algunos puntos que debía compartir con los escritores. Esta información salió a la luz a raíz de la apelación que ha presentado Associated Newspapers (ANL), propietario del tabloide The Mail, contra un dictamen anterior relacionado con la publicación de una carta que la duquesa había enviado a su padre, Thomas Markle.

Meghan había llevado a juicio a la editorial de los medios por la publicación de cinco artículos en los que se reproducían partes de una carta “personal y privada” enviada a su padre en agosto de 2018.

A comienzos de año, el Tribunal Superior determinó que la divulgación de esa misiva fue ilegítima, lo que evitó tener que ir a juicio, pero ahora ANL está recurriendo ese dictamen ante la Corte de Apelación, argumentando que el caso debería ir a juicio.

En la última audiencia, la corte recibió evidencias de que Jason Knauf, ex secretario de comunicaciones de Meghan y Harry, proporcionó información a los autores del citado libro, Omid Scobie y Carolyn Durand. Según dijo, la biografía “se debatió de forma rutinaria”, y fue “debatida directamente con la duquesa en múltiples ocasiones, en persona y por email”. Al parecer, Knauf también habló de la posibilidad de planear un encuentro con los autores a fin de aportar información de contexto y reveló que Meghan le señaló “varios puntos” para compartir con los escritores, como información que detallaba cómo había tenido “un contacto muy mínimo” con sus hermanastros durante su infancia.