Te invitamos al Girl Boss Market 2024

Participantes

El Girl Boss Market 2024 actuará como una vitrina en las que estas valientes y extraordinarias emprendedoras puedan mostrar los negocios que han logrado crear con sus talentos y pasiones.

Entre las participantes se encuentran La Cocina de Carola, Elwin Sports, Comvida, Evanova, The Personal Bridal Assistant, Eyecandyartss, The Craft Room, Detox Creativo, Ballare Dance Boutique, +Cotas, Joy Studio, FoodTopia, 11:11 Aerial Studio, Bidazana, Salute per la vita, Yojoa Chocolate, BORO, Bolsa & Empaques Chic, Eleonor Chocolá, Sport Shop, The Baking Mom, Blooming, Somar by Rely Ramos, Allyhe Embroidery, Jessica Deras, Del Lago Orgánico; Da’Bakery, Aroma Candle Store, Macetas HN, Bronuts, Ranoosh, Krea & Co. Creative Studio, Caya Handmade Perfect, Ateliere Luminare, Artemisa, Cioccorella, Soluma, B Original Home, Clay by Ney, La Tagliatella, Palma by Valeria Osorio, Clementina Deli Market, Luz Mejía y Amarté by Sofi.

No te pierdas este evento único donde, además de apoyar a estas talentosas mujeres, podrás disfrutar de una variedad de empresas, llevarte a casa productos únicos y sentir la inspiración que transmiten estas Girl Bosses.

Girl Boss es posible gracias a BANPAÍS, UNITEC, Antimateria, La Galería y Supermercados Colonial.