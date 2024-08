Aventura y aprendizaje para todos en el Museo El Pequeño Sula

SAN PEDRO SULA. La imaginación y energía de los niños no tienen límites, sus ganas de aprender y descubrir el mundo son una pasión que debe ser apoyada e impulsada por los adultos, es por eso que en el Museo del Niño El Pequeño Sula cada rincón está diseñado para estimular la creatividad de los reyes del hogar.

Ubicación y horarios

El museo está en el bulevar del sur, contiguo al Gimnasio Municipal. El precio de los recorridos completos es de L110 por persona. El horario es variado, de martes a viernes de 8:30 am a 3:00 pm para visitas escolares, por lo tanto las visitas familiares solo se atienden por las tardes. Mientras que los sábados es de recorridos familiares de 9:30 am a 3:00 pm. Los domingos de 10:00 am a 2:30 pm, y los lunes el museo permanece cerrado.

Además, el museo es el lugar perfecto para llevar a cabo eventos privados, ya que cuenta con salones para cumpleaños, celebraciones del Día del Niño, bodas, capacitaciones, eventos corporativos, eventos escolares y otros relacionados.