Rosa Serra Majem liderará el conversatorio “Historias que trascienden”, en SPS

Antes de abrir la editorial establecí un método de trabajo propio, porque la idea que tenemos de un biógrafo es muy romántica gracias al cine y a la literatura. No se trata de convivir con la persona sino de determinar el número necesario de entrevistas y de prepararlas según sus preferencias. Durante las entrevistas ayudamos a seguir los hilos para que la historia se centre en sus intereses y el entrevistado no se ande por las ramas. Una vez terminadas, el trabajo es nuestro para lograr que la expresión oral se transforme en una historia bien escrita. El arte de la literatura nos ayuda a crear interés, abrir expectativas... y a armar el relato de forma que apasione a todo el que lo lea. Es un legado de alto valor para muchas generaciones.

Es una editorial especial porque no solamente editamos libros, sino que también los escribimos. Memorias Ediciones nació en el año 2010 gracias al firme convencimiento de que todas las vidas merecen ser contadas, que cada ser humano es importante y tiene una historia que contar. Ayudamos a las personas a trascender en el tiempo y a dejar un legado escrito para preservar su experiencia, sus valores, sus recuerdos y su sabiduría. La gran mayoría son personas mayores y eso es importante porque la sociedad tiende a dejarlos de lado cuando, en realidad, son los más experimentados y tienen mucho que decirle a esta sociedad actual que no valora la sabiduría.

De muy niña esperaba a mi madre sentada tras la puerta y antes de darle un beso le preguntaba si me había traído un libro nuevo. Soy la quinta de 6 hermanos y los libros me daban poderes: cuando yo leía, nadie me molestaba y llegué a pensar que los libros me volvían transparente. La literatura fue mi pasión y también la que alimentó mi dedicación y mi fantasía. Gracias a ella tuve siempre muy claro que lo mío era la palabra escrita. Así fue, y siempre me he ganado la vida gracias a ella.

4. ¿De qué forma la escritura ha cambiado su vida?

La ha cambiado muchas veces y de muchas formas. Empecé con el Periodismo escrito, luego vinieron los documentales, los programas culturales y el Guion cinematográfico... En medio abrí mi primera empresa de escritura que se llamó TEXTUAL y escribía por encargo para quien me necesitara. Hoy llevo 14 años escuchando vidas y escribiendo libros en primera persona. Es algo muy especial porque eso te ayuda a ponerte en su piel. Hemos escrito y publicado más de 150 libros de memorias y tengo un amigo en cada una de estas personas y familias que han puesto sus recuerdos en nuestras manos. No alcanzo a agradecer tanta generosidad y tanta confianza.

La soledad de la escritura no me pesa en absoluto, pero físicamente me empezó a parecer duro estar sentada todo el día frente a la pantalla y hace un par de años empecé a desear un cambio en mi existencia. La palabra todavía tenía algunas sorpresas para darme...

5. ¿Por qué es importante saber contar una historia?

De los relatos bien contados brota magia... Las buenas historias entran en nuestros oídos, nuestra imaginación las visualiza y eso hace que la mente las recuerde y las pase por el corazón. Cuando esto sucede, no hay quien las olvide.

6. ¿Cuál es su proceso artístico en la creación de una obra literaria o de un guion cinematográfico?

Bueno, la experiencia es la única que puede otorgar un proceso propio. En mi caso, y puesto que he ejercido de periodista muchos años, y también he escrito mucha ficción, aprendí enseguida a diferenciar los hechos de los pensamientos, de la filosofía, de la reflexión y de la creación... Esto ha sido fundamental en mi oficio. Me gusta separar, combinar y jugar con ambas perspectivas para poder ir del pasado al presente y de los hechos a los aprendizajes para que el relato cobre intensidad y vida. El guion de cine requiere una forma intensa, exigente y perfeccionista de escritura: es una gran escuela.

7. En todas sus facetas profesionales, ¿por cuál se decanta?

He tenido la suerte de poder unir pasión y profesión, de modo que le diría que con todas. Sin embargo, no siempre fue todo tan cómodo, cuando uno no tiene oficio, cada entrega resulta un desafío porque no tiene seguridad. Hoy continúan siendo desafíos, pero se afrontan con muchísima más tranquilidad. La práctica hace al escritor igual que al carpintero y al cocinero. Hoy me resulta realmente placentero organizar un relato, de vida o de ficción.

Y de nuevo me voy a la infancia porque hace unos años empecé a recordar intensamente que, cuando me preguntaban qué sería de mayor, siempre respondía que yo quería ser maestra. He disfrutado mucho dando clases de escritura cinematográfica, me gusta la pedagogía, se aprende mucho. Me gusta comunicar, me gustan las personas y me encanta pensar que puedo aportar algo al saber y la confianza de los estudiantes, igual que ellos me lo aportan a mí. De una clase, siempre salgo mejor que entré. Y eso es un gran regalo.

8. ¿En qué otros proyectos profesionales trabaja actualmente?

Hace unos años empecé a interesarme por el poder de la palabra, que no solo es creativa, sino también creadora. Para mí empieza en Honduras un nuevo capítulo que me emociona especialmente. No he abandonado la palabra, al contrario, he llamado al breve taller que daré en el Congreso de Interculturalidad “SOMOS UNO, el poder de la Palabra en la Creatividad y la Creación”. Hablo de las Relaciones, que son la asignatura pendiente de la humanidad; de la necesidad de realizar un Viaje Interior para elevar nuestro nivel de consciencia y del uso de la Palabra como herramienta al alcance de todos para crear realidad y mejorar nuestra vida. ¡Mi presencia en el Congreso confirma que la magia existe!

Cuando supe que impartiría el taller a docentes, mi alegría fue mayor porque ellos pueden hacer que el eco de las palabras no se apague, que entre en las aulas y ayude al empoderamiento de los estudiantes.

9. Usted participará en la Alianza Francesa de San Pedro Sula, en el conversatorio “Historias que trascienden”, ¿qué expectativas tiene del evento?

Bueno, solo espero que los asistentes disfruten de mi experiencia en este bello trabajo sobre la escritura de Memorias. Espero que descubran alguna cualidad nueva de la memoria, que es algo mucho más fascinante que la historia. A veces me preguntan si comprobamos que lo que dicen nuestros entrevistados es cierto. Por supuesto que no, se trata de su memoria y no soy nadie para desmentirla. No estoy escribiendo la historia en sentido estricto sino sus recuerdos y sé positivamente que memoria no es igual a realidad.

10. Una invitación al público para que no se pierda este evento cultural gratuito.

Los que tengan ganas de escribírselas ellos mismos encontrarán un sencillo método en 9 pasos que les brindaré para que la tarea les resulte más sencilla y la puedan lograr con gran facilidad. ¡Vengan, me encanta crear sinergias con las personas interesadas en estos temas!