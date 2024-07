El historiador hondureño Darío A. Euraque presenta nuevo libro

Biografía de Darío A. Euraque

Nació el 24 de diciembre de 1959 en Comayagüela, Honduras. Es parte de la nueva generación de historiadores profesionales hondureños. Obtuvo una maestría en Historia, en la Universidad de Wisconsin, en 1986, tras presentar la tesis titulada “Social Structure and the emergente of the Bourgeois Press in Honduras: A Historical perspective”. Se doctoró, en la misma universidad, en 1990, tras presentar la tesis titulada “Merchants and Industrialists in Northern Honduras. The marking of a National Bourgeoisie in Peripheral Capitalism, 1870-1972”. Ha residido la mayor parte de su vida en los Estados Unidos.

Obras

- San Pedro Sula: de villorrio a emporio bananero, 1536-1936 (1995).

- Estado, poder, nacionalidad y raza en la historia de Honduras (1996).

- Reinterpreting the banana republic: region and state in Honduras, 1870-1972 (1996, ese mismo año y con la traducción de Marcela Carías, se editó este libro en Honduras con el título “El capitalismo de San Pedro Sula y la historia política hondureña, 1870-1972).

- Conversaciones históricas con el mestizaje y su identidad nacional en Honduras (2004).