Axa Meléndez expondrá su arte en Colombia

Amante del arte y la naturaleza.

Sobre la obra que dejará plasmada en este lugar, Axa dijo que se inspirará en la fauna y flora, pues este es un tema que le apasiona.

“Me voy a guiar en la fauna y la flora porque a mí me gustan mucho los colores, la naturaleza, los animales. Pienso hacer mi diseño en esta inclinación”, adelanta.

“Para mí es un sueño hecho realidad. Incluso, unos meses atrás, me realizaron una entrevista y yo hablé de esto, que uno de mis sueños era poder salir del país por medio del arte, dejar una parte de mí y de mi amor por este talento que me regaló Dios, en otro sitio. Y dos meses después se me dio la oportunidad”.

“También es algo muy enriquecedor porque me permitirá convivir con artistas de otros países, que tienen más años de experiencia, y pues cada uno tiene sus técnicas, y esto me permitirá crecer más como artista”, agrega.