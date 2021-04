Cecilia Rossell, lista para el Miss Universo

SAN PEDRO SULA. El esperado concurso internacional de Miss Universo se llevará a cabo el próximo 16 de mayo en Seminale Hard Rock Hotel & Casino Hollywood de Florida.

El concurso vuelve luego de verse afectada su edición anterior debido a la pandemia del coronavirus. Cecilia Rossell representará a Honduras en tan magno evento este año.

La representante hondureña pasó por un meticuloso proceso de selección para ser elegida como Miss Honduras Universo el año pasado, a cargo de los directores de la organización Carimaxx, Bryan Espinoza, Carlos Rivera y Ricardo Caballero, responsables de la franquicia del concurso en nuestro país.





¿Cómo se ha preparado para ir a competir a Miss Universo?

Me he preparado en todas las áreas que se prepara una reina de belleza, gracias al gran equipo de Miss Honduras Universo de la organización Carimaxx.

He recibido clases de pasarela con mi maestra Keylin Gómez, ex miss Honduras Universo 2011; clases de oratoria con mi maestro, el puertorriqueño Rubén Cruz, y reforzamiento de inglés con la Academia Europea.

Preparándome físicamente con mi entrenador Adolfo Cano, Beloclinic y los encargados de mi sonrisa Estética Dental Bliss.Muy agradecida con uno de mis patrocinadores Kerin Boots & Kear por formar parte de mi equipo y preparación.

Estoy muy agradecida con mis directores Carlos Rivera, Ricardo Caballero y Bryan Espinoza por esta gran oportunidad y por brindarme todos los medios para poder ir más que preparada a la contienda universal.

¿Cree que ya está lista para la competencia?

Claro que sí me siento lista, he tenido unos meses muy intensos de preparación. Desde el día uno comenzó mi compromiso de dar lo mejor de mí y aprovechar todos los medios que me da la organización para prepararme y así poder representar a mi Honduras de la mejor forma.

El concurso será en EUA, uno de los países más golpeados por el covid, ¿eso le asusta? ¿Sabe qué medidas tomarán para evitar contagios?

La Organización Miss Universo nos ha enviado las precauciones que debemos tomar para nuestra preparación y asistencia. Por ejemplo, antes de viajar a Miami tenemos que hacer el examen de covid y antes de entrar a la concertación el uso de mascarillas y distanciamiento será necesario. Al igual, en mi tiempo en Miami intentaré ser inoculada.

¿Cómo se ha protegido contra el covid 19 y qué le aconseja al respecto a los hondureños?

Hace unos meses di positivo de covid, después de mi recuperación siempre me he cuidado mucho siguiendo todas las medidas de bioseguridad. Siempre he tratado de cuidarme por mí y por mi familia. Invito al pueblo hondureño a que evitemos aglomeraciones, que no salgamos si no es necesario, que sigamos todos los protocolos de bioseguridad y que siempre usen su mascarilla.





¿Cuál será el tema de su traje típico?

Mi traje típico es inspirado en la historia de la civilización maya, me encanta y me identifica mucho ya que yo soy originaria de Copán Ruinas, me llena de emoción llevar una parte de mi cultura y que el mundo conozca un poco de la historia de Honduras. Muy agradecida con el diseñador de esta maravillosa obra se llama Alonso Máximo.