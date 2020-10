“El lenguaje de los miedos”, nueva obra literaria de Claudia Zablah

SAN PEDRO SULA. La escritora hondureña Claudia Zablah, autora del libro Revolución Mental, lanzado en 2018, nos sorprende esta vez con su segunda obra literaria llamada El lenguaje de los miedos, en la que explica cómo a través del lenguaje integramos el miedo a nuestro sistema de creencias.

En sus 172 páginas encontraremos herramientas para sanar el miedo, la ansiedad o depresión; consigo trae ejercicios dirigidos que trabajarás con él, mientras lo lees, para sanarte y transformarte.

Detrás de la autora hay muchas y muchas historias. "He vivido en varios países, mi nacionalidad no está clara, como dice uno de mis cantautores favoritos, Facundo Cabral: no soy de aquí ni soy de allá. Soy hija de una revolucionaria idealista y un padre palestino comerciante. Tengo una mente muy versátil, cambiante e inquieta, curiosa. Si hablamos de miedos, los he experimentado todos. Supe que mis miedos son unos sinvergüenzas y testarudos, nunca se quieren ir, decidieron quedarse conmigo, así que decidí aliarme con ellos y utilizarlos a mi favor".



Experiencia. La amante del café, el vino tinto y el rock clásico, al preguntarle sobre lo más difícil de publicar un libro, respondió "Muy buena pregunta. Lo difícil es todo. Pero desde luego me encanta crearlos y publicarlos. Tiene muchos procesos desde empezar a escribir, corregir, verificar que tenga congruencia, que no lleve errores y que sea fácil de comprender, además de eso, buscarte buenos aleados, editor, imprenta pero más que todo esto: permitirte ser un gran soñador y tener la dedicación de muchas horas para escribir y corregir, realmente es una habilidad muy especial, muy linda, me siento dichosa de haber descubierto esto en mi".

Para ella, la escritura es lo más enigmático y poderoso que puede existir. "Desde que era una niña, escribía todo lo que miraba y todo lo que sentía, sin saberlo, estaba utilizando una de las mejores técnicas para sanar emociones. El poder expresarme por medio de la escritura es una de las habilidades más fabulosas que Dios me pudo haber regalado".



Descripción. El lenguaje de los miedos es un libro que describe la manera en que el miedo nos invade tanto que se convierte en un sentimiento que nos limita la vida y nos arrebata las esperanzas.

Su autora lo define como altamente terapéutico, porque por medio de historias y técnicas, te lleva a comprender cómo funcionan tu mente y tus emociones. Es decir, aprenderás a escudriñar tu mente para identificar todo aquello que te limita y no te permite despegar, aprenderás el bello arte del autocuestionamiento: una herramienta poderosa para identificar y sanar.

El libro se puede comprar en librería Liser a 290 lempiras y por Amazon, para leerlo desde su teléfono celular o tablet.

El libro El lenguaje de los miedos fue escrito durante la pandemia. “El miedo se había apoderado de la humanidad entera y estábamos sumergidos en una atmósfera de vulnerabilidad.

"Recibía muchas llamadas de personas diciéndome que estaban con algún tipo de crisis emocional, en este momento me di cuenta que las personas necesitaban un manual que les ayudara a conocer su mente para poder aliarse con el miedo y utilizar este sentimiento a su favor y liberarse de una vez por todas del miedo que nos encarcela en una jaula mental”, detalla Zablah, quien además de escritora es conferencista, licenciada en relaciones públicas, life coach certificada y máster en programación neurolingüística.

La hondureña cuenta que esta obra no fue planificada, se escribió e imprimió en cuatro meses. “Me senté en la terraza de mi casa por muchas horas continuas, mañana, tarde y noche, a escribir, investigar y, por supuesto, no se hizo difícil hacerla, ya que estábamos en medio de la atmósfera del miedo.”

A Zablah la caracteriza la narrativa en historietas. Su autor predilecto, por ser el más controversial y versátil, por poseer una locura única y ser un excéntrico de primera fila, es Alejandro Jodowrosky, a quien menciona en sus dos obras.

Futuro. Expresó que su siguiente proyecto es Beatriz, un libro exclusivamente para mujeres. Es una obra que trata la dependencia emocional.

A través de este personaje que creó, narrará cómo las mujeres se convierten dependientes emocionales desde su niñez. Es exclusivamente para trabajar en cómo salir de ese cuadro mental de la dependencia, cambiando y transformando creencias.

"Este proyecto me tiene muy emocionada, ya que es un libro que estoy segura será de mucha utilidad en las personas que lo adquieran, además, he hecho unas cuantas publicaciones de este tremendo personaje Beatriz y ya muchas personas lo quieren obtener".