Sigue la tensión entre los príncipes Harry y William

REINO UNIDO.

Los duques de Sussex festejaron el cumpleaños de Harry con una videollamada, pero William y Kate no participaron del encuentro virtual



El martes pasado el príncipe Harry cumplió 36 años y varios miembros de la familia real decidieron dejarle cariñosos mensajes a través de las redes oficiales. Además, según trascendió, se organizó una videollamada grupal para festejar a la distancia, dado que Harry está instalado junto a su esposa Meghan Markle y el pequeño Archie en California. Sin embargo, un detalle no menor generó una gran cantidad de rumores:el príncipe William y Kate Middleton no participaron del encuentro virtual.

La relación de los hijos de la princesa Diana es complicada desde hace unos años.

"William envió sus mejores deseos de cumpleaños. Buscó una excusa de por qué no estaba ahí", informó una fuente anónima. Sin embargo, la videollamada, organizada por el príncipe Carlos y la reina Isabel II, transcurrió con total normalidad, según informó The Mirror. "Fue muy agradable. Harry le dijo a la familia cuánto los extrañaba", agregó la fuente.



Según explicó, Meghan horneó una torta y Harry sopló las velitas junto a su hijo Archie. A pesar de las risas, hubo momentos de tensión. "Fue un poco incómodo que William y Kate no estuvieran allí", destacó la fuente. El episodio levantó sospechas sobre la pelea entre los dos hermanos.



Al parecer, los duques de Cambridge pasaron el día de cumpleaños de Harry en una fábrica cocinando bagels, según ellos mismos publicaron en su Instagram.