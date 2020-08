Musical de Diana de Gales llegará a Netflix en 2021

Nueva York, Estados Unidos.

El musical basado en la vida de Diana de Gales, que no pudo estrenarse en Broadway por la llegada del coronavirus, verá sin embargo la luz en la plataforma digital Netflix, a donde llegará en 2021, según confirmaron en un comunicado sus productores.

"Diana: A True Musical Story estaba a solo un par de semanas de su estreno oficial en la meca del teatro de EE.UU., y solo se habían interpretado un puñado de preestrenos, cuando la pandemia forzó el cierre de todo el sector de entretenimiento y espectáculos de Nueva York a mediados de marzo.

Ahora, la obra llegará primero a Netflix antes de la nueva fecha de estreno en Broadway, el 25 de mayo de 2021, después de que el espectáculo sea grabado en el teatro Longacre sin la presencia del público.

"Hablamos en nombre de toda la compañía cuando decimos que no podríamos estar más emocionados de poder finalmente compartir este 'show' con los amantes del teatro de todo el mundo", dijeron los productores en el anuncio.



"Aunque no hay nada que sustituya el teatro en vivo, nos honra formar parte del entretenimiento de calidad que provee Netflix a sus suscriptores por todo el mundo", agregaron.

Jeanna de Waal, la protagonista de Diana: A True Musical Story, ha hablado previamente sobre las dificultades de interpretar a una persona que fue tan popular: "La gente, dos segundos después de verte, va a decidir si les gustas o no", afirmó en declaraciones a la revista People.

Previamente, De Waal ya había protagonizado la obra "Kinky Boots" y "American Idiot on the Great White Way", pero era sólo una niña cuando Diana de Gales falleció en 1997 por lo que su papel requirió que estudiara y analizara numerosos videos de la princesa británica, contó a la publicación.