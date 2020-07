Meghan envía una indirecta a la realeza

ESTADOS UNIDOS.

Un desafiante mensaje fue lo que expresó Meghan Markle en un discurso que realizó para la Cumbre de Liderazgo de la ONU llamado 'Girl Up Leadership Summit 2020', el martes 14 de julio.



Durante el evento donde participaron figuras como Michelle Obama y Hillary Clinton, Markle, quien brindó el discurso principal, invitó a los jóvenes a no excusarse para enfrentarse al cambio.



“En los lugares de poder, desde donde se encuentran los que hacen las leyes hasta donde se encuentran los líderes mundiales y ejecutivos, todas esas personas, dependen de ustedes más de lo que ustedes dependieran jamás de ellos. El status quo es fácil de disculpar y difícil de romper. Hagan que se sientan incómodos”, dijo en su discurso que tuvo una duración de casi 10 minutos.



"Siempre habrá voces negativas y a veces esas voces pueden parecer que son más grandes que nosotros, pero no. Ustedes pueden y van a utilizar sus propias voces para ahogar el ruido. Porque eso es lo que es, solo ruido".

Según medios británicos, el mensaje realizado por la esposa del príncipe Harry causó un gran revuelo dentro de los círculos reales, tras interpretar como un ataque la parte donde menciona el "status quo" en su discurso. Algunos interpretan que su mensaje de impulsar el cambios, está relacionado con su decisión de haber renunciado a la familia real.



Markle, quien reside en estos momentos en Los Ángeles, también resaltó en sus palabras, el empoderamiento femenino, equidad e inclusión, con la finalidad de informar a las niñas sobre qué significa el feminismo y la autonomía.



"No estamos destinados a descomponernos unos a otros; estamos destinados a construirnos unos a otros", dijo.