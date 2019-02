Karl Lagerfeld: primeras reacciones a la muerte del diseñador

París, Francia.

El alemán Karl Lagerfeld, el mítico diseñador que reinventó Chanel y organizó espectaculares desfiles, murió este martes a los 85 años, provocando un gran vacío en el mundo de la moda.

La casa Chanel, de la que era director artístico desde hacía 36 años, confirmó a la AFP una información de la revista Purepeople, que había anunciado su desaparición en el hospital Americano de Neuilly, en las afueras de París, donde fue ingresado de urgencia el lunes por la noche.

El presidente del grupo LVMH, Bernard Arnault, dijo que estaba "infinitamente entristecido" y rindió homenaje a su "muy querido amigo", Karl Lagerfeld, un "genio creativo", en una declaración enviada a la AFP.

Estas son las primeras reacciones a su fallecimiento:

-Donatella Versace, diseñadora: "Tu genio alcanzó la vida de tantas personas, particularmente a Gianni y a mí. No olvidaremos jamás tu talento increíble y tu inspiración infinita. Siempre aprendimos de ti", reaccionó en la red (Instagram).

- Carla Bruni, modelo: "Querido Karl, gracias por poner belleza y luz en nuestro mundo, tanto color en mitad de la oscuridad, tanto ingenio en estos aburridos días. Creo que no hubieras querido tantas lágrimas y tantas flores pero te extrañaremos. El mundo entero y yo te echaremos de menos". (Instagram)

- Fendi: "Gracias Karl por el viaje más bonito. Con todo nuestro amor, tu familia de Fendi". (Instagram)

- La firma homónima del diseñador, Karl Lagerfeld: "Descansa en paz, Karl. Con amor, de la familia del equipo Karl". (Twitter)

- Virgil Abloh, director creativo de Louis Vuitton: "Esta imagen fue suficiente para hacer soñar a mi generación", escribió junto a una imagen de Lagerfeld junto al diseñador japonés Nigo. (Instagram)

- Vanessa Paradis, actriz francesa: "Es un privilegio. Es cierto, es un privilegio poder decir que has trabajado con él, que lo has escuchado hablar, que has hablado con él, que has sido vestida por él. Tengo mucha, mucha, mucha suerte". (Instagram)

- Alain Wertheimer, consejero delegado de Chanel: "Gracias a su creativo ingenio, generosidad y excepcional intuición, Karl Lagerfeld fue un adelantado a su tiempo, a lo que contribuyó ampliamente con el éxito de Chanel a través del mundo. Hoy no solo pierdo un amigo, perdemos una mente creativa extraordinaria a quien le di carta blanca en la década de los 80 para reinventar la marca". (Chanel)

- Bruno Pavlovsky, presidente de Chanel: "Desfile tras desfile, colección tras colección, Karl Lagerfeld dejó su huella en la leyenda de Gabrielle Chanel y la historia de la casa. Promovió firmemente el talento y la experiencia de los talleres y manualidades de Chanel, permitiendo que este conocimiento excepcional brille en todo el mundo. El mayor tributo que podemos rendirle hoy es continuar siguiendo el camino trazado por él, citando a Karl, 'seguir abrazando el presente e inventando el futuro'". (Chanel)

- Bernard Arnault, consejero delegado del grupo LVMH (propietario de Fendi): "Su talento y gusto son de lo más excepcional que he visto nunca. Siempre recordaré su inmensa imaginación, su inagotable energía, el virtuosismo de sus dibujos, su capacidad de crear nuevas tendencias temporada tras temporada, su valiosa y cuidada independencia, su cultura enciclopédica y su ingenio único, y su elocuencia". (LVMH)

- Simon Porte Jacquemus, diseñador de Jacquemus, uno de los jóvenes talentos preferidos del creador publicó una fotografía de ambos en su cuenta de Instagram acompañada del título: "KARL, PARA SIEMPRE". (Instagram)

- Anne Hidalgo, alcaldesa de París: "Era un genio. En el seno de la 'maison' Chanel, inventó y reinventó con pasión, exigencia, excelencia. Su arte dio colores y formas al amor, al refinamiento, a lo asombroso y a lo maravilloso. Más que una encarnación de París, él era París. Todos los que le conocieron se acordarán de su amabilidad, su generosidad y su atención sincera hacia los más frágiles". (Twitter)

- Stella McCartney, diseñadora "Este es un día realmente triste. Decir que conocí a este hombre amable que cambió la forma en la que todos miramos el mundo, es un honor. Mi corazón está con sus seres queridos y con todos los que sintieron su delicado y espectacular toque en una industria que está llena de personajes (...) Un verdadero icono que será echado de menos durante muchos, muchos años (...) Gracias Karl por toda la belleza y por ver el mundo a través de tus icónicas gafas con una visión única".

- Valentino, diseñador "Karl, mi amigo ... ¡Siempre serás para mí el joven sonriente y lleno de vida! ¡Estoy tan triste y las palabras no pueden expresar mi dolor! Te amo mi amigo ...adiós..".

- Alejandro Gómez Palomo, director creativo de Palomo Spain, dijo a Efe que Lagerfeld ha sido uno de sus "grandes referentes" junto a Yves Saint Laurent, Christian Lacroix o John Galiano. "Pertenece a una generación de diseñadores que casi ya no existen, multidisciplinares, capaces de hacer de todo, diseño, fotografía, dirección artística... Era un hombre del renacimiento en nuestra época, un ejemplo a seguir para todos los que nos dedicamos a la moda, un caso a estudiar, pertenece a la historia reciente de la moda".

El estado de salud de Lagerfeld se había deteriorado mucho durante las últimas semanas hasta el punto de no salir en enero a saludar al término del desfile de alta costura de Chanel, algo inédito desde sus inicios en la casa en 1983.

Con su cabello blanco siempre recogido en coleta, sus sempiternas gafas de sol, sus cuellos almidonados, sus guantes y su verborrea, el diseñador alemán, apodado a veces el "Kaiser", tenía una apariencia absolutamente reconocible.