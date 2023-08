Un legado de tres generaciones destaca en barbería de barrio Guamilito

Este local es el patrimonio familiar, pues la casa donde opera la barbería en la 7 avenida y 6 calle noroeste, no solo es el lugar de trabajo de este trío familiar, sino su lugar de residencia, donde aguardan muchas vivencias.

Recientemente, con el afán de darle un servicio cálido al cliente, lograron remodelar el interior de la barbería, que pasó de ser de ventanas de barrotes a estar aislada con aire acondicionada y tabla yeso en su interior.

Sin embargo, su estructura externa de tablas verdes, permanece tal y como cuando se fundó con un estilo tradicional y sencillo acorde a las casas de antaño de Guamilito.

Este lugar, lleno de clientes fieles, se convierte en un salón de discusión amistosa sobre el deporte, pues esta familia es fiel seguidora del Club Deportivo Real España, por lo que la transmisión de partidos y torneos no falta en Los Amigos de Michel.

Entre risas, don Michel recordó que una vez un cliente , llegó a dejar a un niño “todo careto” lleno de tierra para que le cortara el pelo, pero una vez terminado el trabajo, las horas pasaron, y él le preguntó al infante “¿Dónde está tu papá?”, a lo que el respondió “yo no lo conozco, solo me dijo en la calle que me iba a cortar el pelo y me trajo”, pero sin demora el pequeño pagó su corte barriendo el establecimiento.

Erick Miguel Rivera, hijo de Michel, dijo que a los 17 años comenzó el oficio, pues cuando egresó del colegio enfrentó la dificultad de encontrar empleo y al mismo tiempo su padre le decía que le apoyara en la barbería. Los dos pequeños hijos de Erick ya se encaminan en sus pasos para convertirse en la cuarta generación de barberos.