“SPS será la Miami de Honduras con 16 torres que se construyen”

“En este momento se invierten en la ciudad cerca de dos mil millones de dólares, no de lempiras, de dólares, lo cual quiere decir que nosotros estamos generando seis mil empleos directos solo en la industria de la construcción”.

Pese a la falta de mano de obra calificada y no calificada, el sector construcción en San Pedro Sula genera miles de empleos y está dejando una inversión de millones de dólares, según las autoridades.

Por su parte, Roberto Zablah, Miembro de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, estima que actualmente hay una inversión de más de dos mil millones de lempiras en proyectos.

“Efectivamente, hay un impulso total de la construcción, sobre todo el sector privado, no así del sector de la inversión externa que se ha replegado totalmente por la incertidumbre misma que hemos vivido en estos momentos”.

El representante de la Chico recordó que la industria de construcción es de la mayor generadora de empleo, esto da una oportunidad, esos ciudadanos que claman una oportunidad de trabajo, pero también hay otro problema y es que no se encuentra mano de obra calificada y no calificada, no encontramos operadores, ya estamos teniendo problemas inclusive para profesionales de la ingeniería que tengan efectivamente la experiencia para poder desarrollar este proyecto.

A Zablah le preocupa encontrar un comercio desabastecido porque tienen problemas para la compra de las divisas y también esos son problemas serios, manifiesta.

“Yo creo que todo esto tiene que recomponerse, yo creo que el gobierno debería hacer una gran convocatoria para hablar con todos los sectores y buscar las mejores alternativas para beneficios del país. La empresa privada sigue siempre con la esperanza de seguir invirtiendo, de seguir apoyando y estar en esta industria. Desde la Cámara Hondureña de la Construcción estamos comprometidos con el país y esperamos efectivamente que el gobierno nos permita poder colaborar con el bienestar de este país” aseguró.

Por su parte el empresario Guillermo Hall construye las torres Platinum y manifiesta que es un proyecto bonito pues muchos sectores han sido beneficiados. “La mano de obra ha sido capacitada e proyectos de lata envergadura, el gobierno y la municipalidad recibirá impuestos además el cliente que disfrute el proyecto final tendrá grandes beneficios y un estilo de vida único”.