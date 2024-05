Roberto Contreras querella a vicealcalde Omar Menjívar por difamación

Considera que el ataque no es contra él sino “contra la ciudad de San Pedro Sula. Yo represento la ciudad de San Pedro Sula y es una pena que me tengan que atiendan a mí, como una persona que se ha robado 20 millones de lempiras en la municipalidad de San Pedro Sula. Y eso no realmente es un ataque artero, porque yo no estaba en la ciudad, yo estaba fuera del país, atendiendo asuntos de la ciudad y de mi familia. Y a espaldas mías se pudieron manifestar estas cosas en 7 u 8 canales”, señaló.

Asegura que quieren allanarle sus propiedades. “Quiero denunciar en este momento que personas que han quedado de la administración pasada, los cuales no han sido despedidos, que funcionan como fiscales y que son del Ministerio Público, están planeando un allanamiento a mi morada, que puede ser esta semana que viene o la próxima”, cerró.