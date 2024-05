“Estamos sentados en un barril de pólvora”: Roberto Contreras

Aunque para el alcalde Roberto Contreras la confrontación con el vicealcalde Omar Menjívar no afecta en absoluto el funcionamiento de la municipalidad, la percepción es otra.

El alcalde Roberto Contreras dijo a LA PRENSA que su departamento legal está poniendo en orden algunas cosas, pero realmente no existe ningún problema a título personal con él, dijo refiriéndose al vicealcalde.

Realmente quiero manifestar mis disculpas si en alguna medida él siente que lo he ofendido, pero ahorita todo está en manos del departamento legal. Recordemos que se dieron declaraciones muy delicadas, y eso vamos a tener que pasarlo a otro plano. “El abogado hizo unas declaraciones con respecto a mi persona y pronto, pues, nuestro grupo de abogados está trabajando y con eso va a entablar un proceso”, manifestó.

Contreras asegura que los empleados municipales no le están dando más atención de lo que merece la crisis, ya que están ocupados en el trabajo y no les afecta en nada. Los equipos no toman partido en lo que está pasando y todos son conscientes de lo que se debe hacer.

“Sabemos que estamos en una situación muy delicada, estamos sentados en un barril de pólvora porque se vienen retos muy grandes para San Pedro Sula. La próxima reelección será muy dura y entendemos perfectamente que vamos a ser atacados no de esta forma, sino de muchas más”, aseguró.