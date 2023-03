Países donde puede aplicar a becas si es estudiante de Unah

Cursar estudios superiores en universidades extranjeras no es un sueño imposible de alcanzar para quienes no tienen dinero o para los estudiantes que no poseen un índice académico superior al 80%.

Algunas universidades y cooperantes no exigen demasiados requisitos a los hondureños; por ejemplo, las brasileñas y las mexicanas les conceden de manera automática las becas tras presentar la postulación.