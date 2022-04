Más de 500,000 carros hay en las calles de SPS en horas pico

“La ciudad no tiene la capacidad, no va al ritmo de lo que está demandando el incremento de ese parque vehicular, las obras que debieron haberse construido hace años se están haciendo hasta ahorita. Siglo 21 está haciendo obras, pero todavía no terminan y cuando termine, todavía va a quedar un rezago de más de 30 obras que no se han ejecutado, entonces, siempre vamos a tener problemas y el parque vehicular cada día sigue creciendo”, dijo.

En los dos años anteriores no se experimentó embotellamientos porque la reactivación de la economía tras la pandemia se dio de manera pausada.