Incremento de 71% en casos de dengue enciende las alarmas en San Pedro Sula

“Solo en la última semana de agosto tuvimos 33 casos y en resto de las semanas ha andado entre 25 casos. Afortunadamente los casos de dengue grave solo son 11 y representan un poco más del 1% de los 616 acumulados, se están manejando en el primer nivel de atención. En el año hemos tenido dos muertes por la enfermedad”, comentó.

Combate

La Región, junto a la alcaldía y Copeco, continuarán esta semana con las labores para destruir las larvas y zancudos adultos y evitar que los casos de la enfermedad sigan en ascenso. Las zonas de mayor riesgo son Cofradía, San José del Boquerón en los límites con Choloma y la zona de Tikamaya.

Además de la fumigación con las máquinas leco montadas en los vehículos, también se está aplicando el BTI en pilas, ya que el índice larvario es de 55%, lo que quiere decir que de cada 100 casas, 55 tienen larvas del zancudo.

Mejía enfatizó que el cambio climático aporta para la propagación del vector, pero que la percepción de riesgo por parte de la población no es la correcta, es decir que la gente no aplica con disciplina las medidas caseras para mitigar estos insectos. Los criaderos potenciales están en las casas, los tapones de los botes, conchas, plantas de ornamento y hasta las cáscaras de huevo en el patio, se convierten en recipientes de agua limpia que este zancudo utiliza para reproducirse.

“Esta semana vamos a estar fumigando en tres ciclos en Jucutuma y Cofradía, es decir tres veces por comunidad para poder disminuir la densidad del zancudo”, finalizó. Los equipos de la alcaldía informaron que más del 15% de las viviendas no les son abiertas para fumigación, ya sea porque no hay nadie o porque los residentes no les interesa. Patronatos interesados en fumigar deben escribir al correo info@sanpedrosula.hn