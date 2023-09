Siguen las quejas por la falta de placas y licencias en físico

Por lo que resta del año no habrá licencias de conducir ni placas, es lo que se comenta en las oficinas del Instituto de la Propiedad (IP) y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Las licencias digitales y las placas de papel (un término que niegan las autoridades del IP), es algo que ha causado indignación entre la ciudadanía que exige se mejoren estos trámites que dejan una suma importante en tributos.

Desde finales de julio, el IP comenzó a emitir permisos y placas de papel por falta de placas en físico para carros, ya que el inventario se terminó y no se hizo la compra de un nuevo lote con anticipación.

Actualmente solo tiene en bodega para motocicletas, transporte de carga, transporte de alquiler, cuerpo diplomático e instituciones de Gobierno.

A los propietarios de carros que llegan a solicitar la placa les están emitiendo una autorización para circular firmada por la directora de Registro Vehicular, Elisa Borjas. El documento es provisional con la identificación del solicitante y las características del vehículo y un código QR con la información del solicitante en la plataforma del IP.

Además, el IP le imprime al usuario dos hojas con la foto de la placa que se le asignó, las cuales deben ser laminadas y puestas en un lugar visible dentro del vehículo.

El permiso provisional debe ser renovado cada 30 días, para facilitar el trámite a los propietarios de carros, el IP habilitó en su página www.ip.gob.hn “la autorización para circulación temporal” donde se puede descargar e imprimir sin tener que ir a las oficinas ubicadas en el bulevar del este, edificio de Zizima.

En conferencia de prensa, Luci Salgado, secretaria ejecutiva del IP, informó que el proceso de licitación del nuevo lote de placas ya está en proceso. Cabe destacar, que de acuerdo a lo declarado por Elisa Borjas, directora del IP, el proceso de compra de las placas por medio de licitación en el extranjero podría tardar un mínimo de seis meses.

Erick Hernández, presidente de la Asociación de Vendedores de Vehículos, Repuestos y Accesorios (AVVRA), dijo que están siendo afectados por la falta de placas en físico, ya que esto les limita para vender los carros que traen importados.

Raúl García se trasladó desde San Antonio de Cortés a las oficinas del IP para renovar su permiso temporal para circular, que lo emitió por primera vez hace un mes. “Ahorita ya me dijeron cómo hacerlo en línea, porque soy de la tercera edad, vengo de lejos, en mi pueblo me agarró la patrulla porque tenía un día de vencido el permiso, me dijeron que me iban a multar”, compartió García.

Una joven interrumpió la entrevista para decir “nosotros trabajamos en la aduana de Puerto Cortés y trabajamos con el IP y esa es pura farsa, no habrá placas este año”, dijo.