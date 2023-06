Denuncian irregular manejo de donaciones de la Feria Juniana

LA PRENSA tuvo acceso a recibos que empresas privadas han pagado para tener derecho al desarrollo de actividades, pero los fondos no son enterados a la Tesorería municipal sino a nombre de una fundación en calidad de donación. En el punto de acta 61 de la sesión realizada el 24 de mayo, en puntos varios, se aprobó una moción presentada por el alcalde Roberto Contreras donde se delegó la coordinación de la feria a la regidora Nora del Carmen Collins.

La moción señala textualmente: “Considerando que el presupuesto de ingresos y egresos vigente para el corriente año, no existe partida presupuestaria para cubrir los gastos de gestión administrativa de los eventos anteriormente mencionados, sin embargo, es necesario nombrar a un coordinador municipal a fin de que realicen gestiones necesarias para la coordinación de eventos a través de una participación del sector empresarial y la integración de fuerzas vivas”.

En ningún punto se menciona el nombre de alguna fundación y en caso de hacer algún tipo de cobro por exposición ganadera o comercial el depósito debe hacerse a la tesorería municipal y no a nombre de particulares.

En el Plan de Arbitrios ya establece que los permisos para todos los eventos que se realicen en San Pedro Sula en los meses de junio y diciembre, así como la determinación de pago y la designación de los predios para cada evento, lo hará el comité de feria, pero en ningún lado dice que los ingresos debe ser depositado en cuentas que no sean municipales.

La Fundación Refugio Amor y Abrigo realiza una labor ejemplar con los animales y en muchas ocasiones se ha encontrado con problemas para subsistir. Ellos se definen como una Familia voluntaria sin fines de lucro, no tenemos apoyo del gobierno sólo nos apoyamos de donaciones de ángeles hermosos de buen Corazón”. Si duda los recursos de la feria serán bien destinados y aprovechados pero deben ser entregados hasta que se realicen las actividades y luego que la Corporación Municipal apruebe los procesos correspondientes para evitar situaciones legales.

Las autoridades de la feria dijeron que este año la Feria Juniana se realiza a través de patrocinios y donaciones por parte de la empresa privada. Hasta la fecha ninguna donación ha pasado por la Corporación Municipal.

Además, manifiestan que el 90 % de los fondos generados en la festividad serán para apoyar a la Fundación Refugio, Amor y Abrigo, una organización dedicada a cuidar y proteger los animales sin hogar. Mientras que el 10 % será para el programa “Útiles Escolares” impulsado por la esposa del alcalde de San Pedro Sula, Zoila de Contreras, Directora ad honorem de Eco Social. Ambas son buenas decisiones pero no han sido aprobadas por Corporación y no están contempladas en la moción como suele ocurrir.

LA PRENSA tuvo acceso a depósitos hechos a la Fundación Refugio, Amor y Abrigo por 200 mil y 250 mil lempiras cuando la moción es clara que todo debe ingresar a la tesorería municipal.

Según documento firmado por la coordinadora de la feria las asociaciones deben pagar en calidad de donación la venta de bebidas alcohólicas, no alcohólicas y venta de comida a la fundación y no a la municipalidad, punto que debe ser discutido en sesión pues al final los encargados deben presentar un informe sobre ingresos y egresos de la feria ya que aunque no se asigne presupuesto se están haciendo donaciones y otras acciones igual que otorgando permisos a plazas para juegos, conciertos y otras actividades.