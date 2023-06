“Queremos reclutar más estudiantes hondureños para nuestra facultad”

Durante su reciente visita a San Pedro Sula, donde realizó acercamientos con escuelas de arte, música y locución de la ciudad, el director de la facultad de Artes Creativas y Escénicas de la Northwestern State University, Scott Burrell, conversó con LA PRENSA acerca del buen desempeño que han tenido los estudiantes hondureños en su universidad y la intención de continuar reclutando talento catracho para su facultad.

¿Esta es la primera vez que visita Honduras?

Sí, esta es la primera vez que viajo a Honduras y he disfrutado mucho mi tiempo en esta hermosa ciudad. Me ha gustado la calidez de su gente, conversar con los estudiantes y me encanta su comida. En este viaje me acompañan dos estudiantes de nuestra universidad que son de San Pedro Sula, así que tengo excelentes guías.

¿Qué lo motivó a venir a la Capital Industrial?

El deseo de apoyar a los jóvenes hondureños para que puedan estudiar en nuestra universidad. El Dr. Marcus Jones, presidente de Northwestern State University, ama mucho la cultura latina y le apuesta al talento de los jóvenes latinoamericanos, por lo que hemos impulsado acercamientos con varios países.

En nuestra facultad de Artes Creativas y Escénicas, que comprende música, teatro, danza, artes gráficas y periodismo, tenemos más de 500 estudiantes, de los que cerca de 25 son hondureños, así que el objetivo principal de este viaje es realizar acercamientos con escuelas de arte, música y periodismo, como la Victoriano López, para seguir reclutando estudiantes talentosos.

Muchos estudiantes hondureños de su programa de música han egresado de la Victoriano López, ¿cómo inició la relación con esta escuela?

Comenzó a través de los estudiantes que aplicaron a becas en nuestra universidad. Debido a su buen desempeño, en 2007 vino un grupo de profesores para conocerla. En esta ocasión, es la primera vez que viene una autoridad universitaria y fue gracias a la iniciativa de dos estudiantes.

También me llamó mucho la atención que esta es la tercera vez que tenemos a tres hermanos estudiando al mismo tiempo en nuestra facultad y todos ellos egresaron de esta escuela. Ya tuve la oportunidad de visitarla, escuchar a su orquesta, conocer a los maestros, sus estudiantes y responder inquietudes acerca de las becas. Pasamos un buen tiempo con ellos.

¿Qué otras actividades tiene en su agenda?

Continuar realizando acercamientos. Ya tuvimos una sesión informativa en la Plaza de las Banderas con varias escuelas y artistas de la ciudad. Quiero destacar que no solo queremos reclutar músicos, sino también bailarines, actores de teatro, locutores y periodistas. Además, visitaremos el proyecto de una exalumna, quien tras graduarse de la universidad regresó a Honduras para enseñar música a niños de escasos recursos.

¿Tienen previsto firmar algún convenio?

Eso esperamos. La visita de esta semana es únicamente para conversar con las escuelas, pero ya hemos hablado con la Victoriano López sobre formalizar un acuerdo de matrícula, que permitiría agilizar el proceso de admisión de sus estudiantes. No hemos concretado nada aún, pero ya estuvimos conversando sobre este convenio y los beneficios que traería para los estudiantes, debido a que también podría incluir intercambios entre ambas instituciones.

El siguiente paso, ahora que regrese a Estados Unidos, es reunirme con el presidente de la universidad, comentarle los logros de nuestra visita y evaluar la posibilidad de firmar un acuerdo. Sin embargo, mientras esto sucede, continuaremos apoyando a los jóvenes hondureños para que puedan audicionar en nuestra facultad y aplicar a becas.

¿Cuál es su opinión sobre los estudiantes hondureños?

Son muy talentosos, aplicados y siempre superan nuestras expectativas. Admiro mucho lo duro que trabajan y lo fácil que se acoplan a nuestras clases, debido a que llevan una buena formación. Los estudiantes hondureños de nuestra facultad siempre sobresalen y esto ha servido para motivar a muchos estudiantes estadounidenses a esforzarse aún más.

¿Qué pasos deben seguir los hondureños para aplicar a una beca en su universidad?

El primer paso es visitar nuestra página web: www.nsula.edu. El sitio web es fácil de usar. En este encontrarán información sobre la facultad de Artes Creativas y Escénicas, las fechas de audiciones, las oportunidades de becas y los requisitos para aplicar.

También pueden escribir a los correos de nuestra facultad o llamar a los número de teléfonos habilitados para solicitar información.

¿Qué recomendaciones les daría a las personas interesadas en audicionar o aplicar a una beca?

Mi primera recomendación es que inviertan tiempo en estudiar inglés. Tener un nivel de inglés avanzado es esencial para ingresar a cualquier universidad en Estados Unidos. Uno de los requisitos de la admisión es aprobar un examen estandarizado para comprobar que tengan un nivel alto, que les permita comunicarse y aprender con facilidad. En estos años hemos visto que, aunque este no es el primer idioma de los hondureños, los estudiantes que han aplicado tienen un buen nivel y con el tiempo lo van perfeccionando.

La segunda recomendación es que busquen información en nuestra página web y se animen a presentar su audición. Esperamos seguir teniendo esta relación con los estudiantes hondureños, así que pueden tener la certeza de que continuaremos trabajando para brindar nuevas oportunidades y que más hondureños puedan venir a estudiar a Northwestern State University of Louisiana y ser parte de nuestra familia.