Un misterio el proceso de licitación para reanudar emisión de licencias

Un misterio parece envolver el proceso de licitación de la compra de materiales para la emisión de licencias de conducir , lo que si es cierto, es que este trámite no se reanudará a mediados de este mes como se había anunciado por las autoridades.

Los más afectados con la falta de licencias son los transportistas de carga, que no pueden realizar trámites ante aduanas y mover mercancías con la licencia vencida, y la licencia internacional para quienes viajan a otros países. 300,000 es un promedio de licencias de conducir que se han dejado de emitir en San Pedro Sula, es una cifra menor porque Tránsito solo estaba emitiendo 300 al día.

LA PRENSA consultó con el director de la DNVT, el comisionado Lincoln Pacheco, sobre los avances en este proceso y cuando se reanudará este servicio a la ciudadanía.

“Nosotros no sabemos nada, porque no llevamos a cabo ese proceso, lo lleva la unidad de licitaciones, no sabemos (si van a tener material este mes)”, respondió Pacheco.

Pacheco enfatizó que mientras no tengan material no pueden reanudar el servicio.

En mayo, el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Edgardo Barahona, declaró que a mediados de junio, es decir este mes, se reanudaría la emisión de licencias.

Luis Peña, quien es miembro del Consejo de Seguridad Vial, dijo “ya confirmado no hay material para este mes (junio), posible en julio”.

Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, mostró su descontento en varias ocasiones, por la tardanza en la emisión de licencias, ya que señaló, es un servicio por el que se paga, no es gratuito y es un derecho del ciudadano tenerlo.