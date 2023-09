Ministra justifica que ley tributaria “aún resulta débil”

- Falta de empleo. Empresarios reiteran que inversiones se han ido del país y que no se están generando nuevos puestos de trabajo.

Refirió que no hay una crisis en la elección del fiscal general sino una estrategia por parte de algunos sectores, que es mantenerse impunes.

Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), declaró que fue una reunión productiva, donde se acercaron y quedó la voluntad de continuar conversando para buscar solución a los problemas que enfrenta el país.

Rolando Alvarenga, presidente de la Fedecámara, coincidió que la reunión fue favorable, por el poco acercamiento que ha habido hasta ahora con el Gobierno. “Uno de los puntos que se tocó fue la Ley de Justicia Tributaria, pero no se profundizó, siempre hemos compartido que quien no esté cumpliendo con lo que le corresponde en las exoneraciones pues que se tome las medidas correctivas pero no generalizar, porque empresarios somos todos, desde los pequeños hasta los grandes empresarios”, señaló Alvarenga.