Maestra viaja a diario de Copán a SPS para dar clases desde hace 23 años

La rutina de esta docente sexagenaria comienza a las 5:00 am; luego de preparar sus clases y materiales, aborda el bus en La Entrada Copán a las 9:00 am y llega a las 12:00 m al desvío de Chamelecón, entra a su aula de clases a las 12:30m para impartir el pan del saber y finaliza a las 5:30 pm.

La “profe”, obtuvo su plaza en el Centro Educativo Básico (CEB) Pablo Portillo de la colonia Sabillón Cruz de Chamelecón en el año 2000, y con gallardía, asumió el reto de viajar desde su natal barrio Buenos Aires, La Entrada Copán, para cumplir ese deber, al que hasta hoy no ha fallado.

La docente, que actualmente imparte clases a tercer grado, durante esta dos décadas ha formado a más de 5,000 niños, en todas las asignaturas de primaria, y ha rotado desde kinder hasta noveno grado. Sin embargo su materia de impartición favorita es la matemática.

Rodezno, quien es egresada de la Escuela Normal Mixta de Ocotepeque, y obtuvo una licenciatura en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, recordó que su plaza la obtuvo cuando era estudiante en esta universidad en el campus de San Pedro Sula.

En estas dos décadas ha tenido muchas vivencias, ha visto a visto crecer a sus pequeños, que se convirtieron en su segunda familia. Muchos de estos niños son licenciados, microbiólogos, periodistas y maestros, mencionó con una sonrisa.

Los largos viajes diarios, de casi tres horas entre esa aldea copaneca y San Pedro Sula, no siempre han sido afortunados, pues muchas veces huelgas, desastres y accidentes, han provocado que llegue a su casa de madrugada. Asimismo la maestra ha llegado más temprano o se va más tarde, en algunas fechas, para dar reforzamientos a niños con problemas de aprendizaje.

“Me he sentido feliz de compartir mis conocimientos con mis alumnos y he contado con el apoyo de los docentes, autoridades y padres de familia. Estos 23 años han sido una gran experiencia, cuando llego a la puerta los niños ya me están esperando”, comentó a LA PRENSA.