Fiscal General asegura que habrá más órdenes de captura contra nacionalistas

Zelaya afirmó que habrá más requerimientos fiscales contra otros nacionalistas y aclara que no es persecución política.

Sin embargo, Chavez aseguró que no hay indicios de culpabilidad en esos hechos. Según sentencia de un juez ejecutor así como una ratificación del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) emitida en el informe 004-2019-DDISP-INFOP, por lo que denunció ser víctima de persecución política en su contra.

Johel Zelaya, este martes realizó una visita en las oficinas del Ministerio Público en colonia La Puerta San Pedro Sula, y ante la interrogante sobre si se librarán más ordenes de captura contra miembros del Partido Nacional, dijo “Es correcto, vienen muchos requerimientos, y hay que estar a la expectativa en ese tema, no es persecusión política, sencillamente esos expedientes ya están, nosotros no tenemos por qué perseguir a nadie políticamente. Este caso de David Chavez es un caso del Infop, no se trata de un tema, de una manta, que igual merece nuestra atención, de igual forma fue una denuncia que interpuso el CNA en su momento contra esta persona”.