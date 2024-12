El fin de semana será habilitado el puente hacia Jucutuma

Las autoridades municipales priorizaron varias obras para que el consorcio Siglo 21 las construyera con la contribución que pagan los sampedranos. Entre estas obras está la construcción de los bulevares, obras que la ciudadanía espera inicien con la aprobación del CN y el Ejecutivo. Estas obras igualmente serán pagadas por los sampedranos, ya que no es inversión municipal ni tampoco gubernamental.

Cada día enfrentamos un calvario cuando salimos de nuestras casas, y lo peor es que no vemos que nadie se haga responsable por esta obra, dijo Amílcar Izaguirre , poblador del sector.

Izaguirre, al igual que miles de pobladores, viven un verdadero calvario para salir de las más de 20 colonias ubicadas en el corredor San Pedro Sula-Jucutuma.

“Salimos a las 3:00 am por el tráfico y lograr llegar a tiempo a nuestros trabajos. Cada día, la situación se complica más y cuando llueve es peor. Nos preocupa que no vemos en ningún presupuesto esta obra y eso nos generará problemas, dijo.Con la habilitación del puente no se resuelve el problema, expresó Izaguirre.