Escasez de dólares tiene en jaque al sector empresarial

Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), opinó que la crisis de los dólares se agudiza cada día más. “Ahora ni para enviarles a los estudiantes en el extranjero hay, ni tampoco hacer transferencias de sus propios dólares. Las explicaciones no son convincentes. Lamento que no podamos interpelar al BCH en el Congreso por la parálisis legislativa”, escribió Umaña en su red social X.

“La limitación de acceso a divisas dificulta a las empresas realizar transacciones internacionales para abastecerse, afectando la disponibilidad de productos y servicios para los consumidores. Urge una revisión de estas medidas (subasta) para no comprometer el dinamismo económico en una temporada crucial y la inflación que esto puede generar”, indicó. Fortín agregó que esto también podría afectar la compra de insumos para la producción de alimentos, por lo que no descarta un aumento de precios en la canasta básica o una escasez de la misma.

Arturo Gutiérrez comentó: “No he podido (comprar), lo mandan a uno a subasta y en subasta solo le venden un par de dólares”.

Javiher Aguiluz indicó: “En el banco donde soy cliente lo he hecho sin problema, pero algunos dicen que solo se pueden comprar $200 diarios”.

“Es ridículo e injusto que mucho antes de la hora de apertura del banco ya no haya dólares disponibles. Es frustrante que en lugar de avanzar vamos para atrás con estas políticas erróneas”, opinó la ciudadana Darleny Rodríguez a través de las redes sociales de Diario LA PRENSA.

“Honduras tiene más que solvencia con sus reservas internacionales, no obstante, hemos destacado que la administración de estas reservas a cargo del BCH tiene que ser muy cuidadosa, muy responsable, sobre todo en un entorno internacional que es menos propicio para la economía”, indicó en ese momento Rebeca Santos, presidenta del BCH.

Fuad Handal Katimi, líder de industriales, declaró que están limitando la adquisición de dólares, y como empresarios necesitan disponer del activo para hacer las compras de materia prima y demás. Handal Katimi señaló que la producción se está viendo afectada y el BCH debe hacer una revisión de las medidas que implementa.

Lenín Palencia, empresario y banquero, dijo que toda restricción genera molestia e incomodidades, pero también bloqueará el normal intercambio de productos y servicios, en especial aquellos que requieren de divisas para importar o pagar en el extranjero.

“Es cierto, ha habido una disminución de divisas porque algunas empresas exportadoras de productos han cerrado operaciones, pero considero que lo más significativo es la percepción de crisis que han generado acciones y discursos del Gobierno actual, esto hace que personas naturales que tienen pequeños flujos de dólares los retiren y los guarden o los saquen del país por temor a lo que pueda venir. Otros, que no necesitan las divisas porque no compran, importan o no van a viajar, compran dólares bajo la percepción de crisis”, explicó.

Ante esto, el BCH está obligado a establecer restricciones para asegurar que las que haya se canalicen a los sectores productivos que crean el empleo y que generan las exportaciones.

“La subasta de dólares siempre funcionó muy bien en Honduras y es el instrumento que nos ha permitido tener una devaluación controlada”.

Palencia destacó que “el clima de incertidumbre política es el que está generando esta crisis y el Gobierno debe generar confianza en la ciudadanía”.