Declaración Regional Jurada del Viajero en línea sigue causando atrasos

Aunque se comenzó a implementar desde marzo, aún hay muchos viajeros que desconocen que deben llenar la Declaración Regional Jurada del Viajero en línea, lo que sigue causando atrasos en la entrada y salida de la aduana en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales.

La Dirección de Aduanas Honduras implementó desde finales de marzo en San Pedro Sula, la declaración regional del viajero en línea, reemplazando así la declaración en papel; sin embargo, a cuatro meses de su implementación, esto sigue causando confusión, molestia y atrasos entre los viajeros, que desconocen este cambio.

“La primera vez que viajé ya lo habían implementado, yo no sabía, fue confuso y me atrasé, pero ahora ya sé que tengo que hacerlo, pero sí hay muchas personas que no saben que hay que hacerlo, yo personalmente le he ayudado a muchos a llenarla, tanto en la salida de mis vuelos como en las entradas, a las personas de la tercera edad es a quienes más les cuesta”, comentó un viajero que se disponía a salir de la ciudad con destino a Estados Unidos.

“Linda Drown, residente en Estados Unidos y quien estaba de visita en Honduras por turismo, estaba confundida y sin saber cómo llenar la declaración en línea, no solo por ser la primera vez que tenía que hacerlo, sino porque un día antes tuvo un accidente por el que le tuvieron que hacer unos puntos en la nariz y parte de la frente y sin poder usar sus lentes. ‘Me puedes ayudar por favor, no sé cómo hacerlo’, me dijo”.

La declaración se puede llenar tres días antes de la entrada o salida al país por medio de la página www.aduanas.gob.hn.

Aunque hay personal de Aduanas apoyando a los viajeros en llenar el formulario, no se dan abasto, porque por el Villeda circulan más de 2,500 viajeros al día, es uno de los aeropuertos más activos del país.