Cortes de energía seguirán esta semana en el valle de Sula

Una nueva semana sin pronóstico de lluvias significa la continuidad de las interrupciones eléctricas, que tienen “hartos” a los pobladores de la zona norte, que son quienes más los padecen.

La demanda en el valle de Sula oscila entre los 700 a 800 megavatios; mientras en Tegucigalpa es de unos 500 a 550 MW, en Olancho 60 MW, en el litoral atlántico 160 MW y en la zona sur de 40 MW. Es decir, el valle de Sula representa el 52% del consumo de todo el país.

Es por eso que en esta región del país es donde más interrupciones de energía eléctrica se presentan, a diferencia de otras zonas como el centro-sur que este fin de semana experimentaron una interrupción de energía en varias zonas de forma simultánea.

José Arriaga Yacamán, exgerente de la Enee, confirmó que el valle de Sula es el que más problemas presenta en energía eléctrica por las limitaciones en transmisión y distribución.

“Aquí es donde hay mayor consumo que ya rebasó la capacidad de transmisión y distribución”.

Aunque Arriaga Yacamán no precisó porcentajes, enfatizó que el valle de Sula es la zona que más sufre de apagones.

Es importante señalar que en San Pedro Sula, por ejemplo, hay zonas que sufren con mayor frecuencia de interrupciones de energía que otras, para el caso, sectores como El Carmen, Rivera Hernández, Santa Mónica, Las Mercedes, Fesitranh y barrio Barandillas, por mencionar algunos.

Arriaga Yacamán señaló que es porque tienen limitaciones en las líneas de distribución o en el transformador de la subestación, es decir con mayor sobrecarga que otras subestaciones.

Los expertos reiteraron que hasta que en esta parte del país llueva, disminuirán los apagones, sin embargo, de acuerdo con pronósticos de Copeco, se esperan lluvias hasta finales de mayo o inicios de junio.

“Se esperan lluvias la próxima semana, a medida que lleguen las lluvias va a bajar la temperatura y vamos a recuperar la generación. Como partimos del llamado de emergencia que dijo el ministro de 48 horas, ya ahorita lo último que hemos tenido es las altas temperaturas, no ha llovido, por eso seguimos con los libramientos de carga y los racionamientos producto de que no hay generación”, dijo Samuel Rodríguez, experto en energía.

El sistema de distribución de energía está conformado por 56 subestaciones y 192 circuitos.

Para Rodríguez es primordial que la Enee dé a conocer cuáles son las subestaciones con mayor déficit de potencia y los circuitos que dependen de ellas.

“Lastimosamente a la gente no se le habla claro, todo mundo diciendo es que Erick dijo que no iban a haber apagones, y si dicen es que hemos invertido tantos millones, qué le importa a la gente cuánto se ha invertido, ellos no trasladan la inversión en calidad de servicio”, aseveró.