Unah-vs: Conoce las fechas de las próximas PAA del 2024

Si estas por graduarte del nivel medio de educación o simplemente has decidido iniciar o retomar tu paso por la universidad luego de un tiempo de descanso, estamos seguros que esta información te será útil .

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs), anunció las fechas oficiales para los próximos dos proceso de admisión del 2024.

La máxima casa de estudio en la zona norte reiteró que volverá a aplicar tres Pruebas de Aptitud Académica (PAA) durante un mismo año, dinámica que había cambiado desde 2020 a consecuencia de la pandemia por covid-19.

Carmen Flores, coordinadora regional de admisiones de Unah-vs, dijo que a inicios de junio serán publicados los resultados del primer proceso de admisión realizado en abril, y solo semanas después, comenzarán los preparativos para el segundo.

Las inscripciones para la segunda PAA serán entre el 8 y 17 de julio, mientras que la prueba será aplicada el 22 de septiembre. La tercer y última prueba tendrá inscripciones del 7 al 16 de octubre y será aplicada el 8 de diciembre.

Educación más inclusiva

El objetivo de las autoridades de la institución es volver más accesible e inclusivo el proceso de admisión, a la vez que proyectan aumentar los índices de matrícula para los diferentes centros regionales de la Unah, los cuales cayeron severamente después de la pandemia.

Otra de las iniciativas emprendidas por el centro universitarios en pro de llevar la educación a todos, son los cursos propedeúticos, mismos que están dirigidos a aspirantes que no fueron admitidos en la Unah-vs entre el 2022 y 2023.

Los cursos inician el 27 de mayo y para inscribirse solo debes presentar tu Documento Nacional de Identificación (DNI) o partida de nacimiento. Tendrán duración de 12 semanas.

Serán impartidos en los siguientes horarios: de lunes a viernes entre las 8:00 am a 10:00 y de 4:00 pm a 6:00 pm. Los sábados de 1:00 pm a 5:00 pm y los domingos de 7:00 am a 1:00 am (modalidad virtual solo el domingo).