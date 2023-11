Más de 20 zonas se quedarán sin energía en San Pedro Sula

En algunos días solo han informado sobre los circuitos afectados sin detallar qué zonas dependen de estos circuitos , además, los ciudadanos exigen que la publicación no se haga el mismo día, ya que no les da tiempo de prepararse.

En la página oficial del Centro Nacional de Despacho , a diferencia de semanas anteriores que todos los lunes publican las zonas que serán afectadas con cortes de energía por mantenimientos durante toda la semana, esta semana no se ha publicado como suele hacerlo.

Para este viernes, de 6:00 am a 8:30 am no tendrán energía las colonias sampedranas: Altamira, Altiplano, Suazo Córdova, Vieja Primavera, Nueva Primavera, Las Mesetas, Villa Eugenia, Renacimiento, Rodas Alvarado, 13 de Marzo, La Trejo cuarta etapa, Prado, Prado Alto, barrio Paz Barahona, barrio Lempira, aldea San Isidro, aldea Las Peñitas, hospital Leonardo Martínez, hospital Materno Infantil y Embotelladora de Sula.

La UTCD publicó los cortes de ayer el mismo día, ni siquiera un día antes.