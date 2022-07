Fundación Ruth Paz creará casas para 20 familias damnificadas

Preder Yaher Benítez Diaz, su esposa Rosa Lidia Vallecillo, y su pequeña Alexa Grissel de un mes de nacida, perdieron todo cuando la quebrada Mata Caballos se llevó su casa en San José de Oriente, Ilama.

El 5 de noviembre de 2020, las tormentas Eta y Iota, provocaron el desbordamiento que arrasó con las casas de decenas de familias en esa aldea santabarbarense ubicada en una montaña, sin embargo en cuatro meses, la familia Benitez, más otras 19 familias, tendrán una vivienda digna gracias a una iniciativa de la Fundación Ruth Paz y sus donantes.

LA PRENSA recorrió esa aldea a un año del desastre y todavía las familias vivían en escombros a la espera de que se cumplieran las promesas del gobierno.

El 5 de noviembre de 2020, inmediatamente tras los destrozos de ETA, la fundación inició la campaña Hurricane Eta& Iota Disaster Relief for Honduras a través de plataformas como Go Fund Me, en la cual se solicitó donaciones de alimentos, artículos básicos y medicinas y con ello se benefició a 37,500 hondureños .

También con esos fondos podrá ser posible la construcción de viviendas para 20 familias en esa comunidad. Cindy Flores, representante de Fundación Ruth Paz, dijo que la construcción de estas casas tardará entre 3 y 4 meses.

“Esto será posible gracias a todas las personas que confiaron en Fundación Ruth Paz. Nuestro presidente y vicepresidente Mary Ann Kafati y Camilo Kafati y la alcaldía local, firmaron a principios de junio, el convenio para la realización de la obra”, comentó.

La fundación Ruth Paz tendrá una brigada extranjera de mal formaciones ano rectales y escoliosis y ortopedia pediatría este mes. Las personas interesadas pueden llamar al 9443-7444 para recibir más información. En el centro solo deben pagar 100 lempiras por consulta.