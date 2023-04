“Continuamos ayudando a las familias separadas por el conflicto en Ucrania”

¿Esta es la primera vez que visita Honduras?

Si, esta es la primera vez. Por el momento no he salido mucho a la ciudad, pero he tenido la oportunidad de conocer y compartir con colegas de la Cruz Roja Hondureña y de otras partes del continente.

¿Cómo estuvo el primer día del encuentro regional que se lleva a cabo en San Pedro Sula?

Muy bien. Quiero destacar el alto compromiso que tienen estas diez sociedades nacionales que están reunidas en San Pedro Sula. Tenemos a las personas encargadas de los programas de restablecimiento del contacto entre familiares y búsqueda de personas separadas o desaparecidas. Este es un servicio sumamente importante, que, aunque se ofrece a nivel mundial, muchas veces pasa desapercibido.